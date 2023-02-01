Destici´nin babasının cenazesi, evine getirildi (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Ali İhsan Destici´nin (89) cenazesi Eskişehir´in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi´nde toprağa verildi. Gecek Camii´ndeki cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Destici ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, babası Ali İhsan Destici´nin namazını kılıp Kuran-ı Kerim okuduktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Cenazeye gelenlere de teşekkür eden Destici, şunları söyledi:

"Biz bugün bir acı yaşıyoruz. Babamızı, aynı zamanda hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müsterihim. 5-6 yaşımdan beri babamı tanıyorum. 50 yıldır tanıyorum ki köyümüzde, ilçemizde, şehrimizde, Türkiye´de pek çok tanıyan kardeşimiz var. Biz de onlar da şahitlik ederiz ki biz babamızın bir yanlışlık içinde olduğunu hiç görmedik. Bizim için en büyük kazanç bu. Onun için müsterihim. İkincisi, babam emrolunduğu gibi bir hayat yaşadı. Yine buna sizler de şahitsiniz. Onun için müsterihim. Üçüncüsü de dün hastalık çekmeden, hiçbir eza cefa çekmeden, kuran okuyup, ikindi namazını annemle birlikte kılmış, daha sonra uzanıp ruhunu teslim etti. Eceliyle rahmetli oldu. Onun için müsterihim. Biz ondan razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Buraya uzaktan, yakından gelen bütün kardeşlerime, bütün dostlarıma, bütün devlet erkanımıza, emniyet güçlerimize, askerimize herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim babamızın ve ahirete intikal eden tüm babalarımızın ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

'HAYIRLI EVLATLAR GERİDE BIRAKMIŞTIR'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden Ali İhsan Destici´nin hayırlı evlatlar yetiştirdiğini ifade ederek, "Ne kadar yaşarsan yaşa, istediğin kadar yaşa öleceksin. Ölüm ve hayat birbirini takip ediyor zaten. Dolayısıyla ölüm tam vaktinde geliyor. Bize göre bazen erken diyoruz, bazen geç diyoruz ama Cenabı Hakk´ın takdir etmiş olduğu dakikalar dolunca buradaki hayat sona eriyor. Ama 2 şey bizi müteselli kılıyor bu dünyada. Birincisi, ölüm bir son değil. Bu dünyadaki bir hayatın bitişi, bir başka hayatın başlamasıdır. `O ölümü ve hayatı yaratmıştır´, bizi imtihan etmek için. Ama önce ölümü söylüyor, daha sonra hayatı söylüyor. Yani önce ölüydük hepimiz. Cenabı Hak bize hayat verdi bu dünyada. Sonra ölüyoruz, sonra başka bir hayata geçiyoruz ve orada da cenabı hak bir hayat verecek. Onun için ahiret hayatına inanmak bizim için imanın esaslarından biri. Dolayısıyla başka bir hayat başlıyor ve biz o hayata gidenlerin peşinden muhakkak gideceğiz. Bizi teselli eden ikinci husus da şudur; Kur´an-ı Kerim´de de var, `Ahiret hayatı senin için buradaki, birinci hayattan´ daha hayırlıdır´ diyor. Ölenler bu hayatı terk edip daha iyi bir hayata gidiyorlar. Dolayısıyla bu bizi burada teselli ediyor. Ölenlerin, yakınlarımızın arkasından. Cenabı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Geriye hayırlı, kendisini duayla anacak salih evlatlar bırakmak, amel defterinin kapanmamasına da vesile olmaktadır. Biz buna şahidiz, hayırlı evlatlar geride bırakmıştır. Amel defteri de kapanmayacaktır Ali İhsan amcamızın. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

Cenaze namazını BBP Genel Başkanı Mustafa Destici´nin Almanya´da yaşayan kardeşi Mehmet Akif Destici kıldırdı. Namazın ardından Ali İhsan Destici´nin cenazesi omuzlarda mezarlığa kadar taşındı. Ali İhsan Destici, duaların ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-01 18:00:48



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