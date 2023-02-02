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Eskişehirspor´da transfer yasağının kaldırılmasına meşaleli kutlama

DHA

Eskişehirspor´da transfer yasağının kaldırılmasına meşaleli kutlama


Engin ÖZMEN Caner AKSU / ESKİŞEHİR,(DHA) Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Erkan Zengin transferi nedeniyle Trabzonspor´a olan 6 milyon liralık borcun ödenerek 7 dönemdir süren transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Tesislere gelen binlerce Eskişehirspor taraftarı ise transfer yasağının kaldırılmasını tezahürat yapıp meşale yakarak kutladı.
TFF 3'üncü Lig 1´inci grup ekiplerinden Eskişehirspor´un borçları nedeniyle 7 dönemdir bulunan transfer yasağı kaldırıldı. Yönetim, alacaklı oyuncularıyla görüşerek `borcu yoktur´ yazısı alırken, 2016-2017 sezonunda eski oyuncusu Erkan Zengin´i transfer ettiği Trabzonspor´a olan yaklaşık 6 milyon liralık borcu da nakit olarak ödedi.
Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok zor bir süreçten geçerek transfer tahtasını açtıklarını ifade eden Koca, "Eskişehir'in son zamanlardaki en mutlu gecesini yaşıyoruz. 7 transfer dönemi sonrasında Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmış bulunmaktayız. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçtik. Yıllarca hep beraber çok çileler çektik, çok yenilgiler gördük. Belki hepimiz evimize gittiğimizde, çocuklarımıza yenildik dememek için başka odalara kaçtık. Ama hepimiz artık çocuklarımıza diyebiliriz ki, `Bazen yenileceğiz. Artık yeneceğiz. Çünkü çok çile çektik. Bundan sonra da çile çekmek istemiyoruz. Ve doğru adımlarla, doğru işlerle Eskişehirspor'un şampiyonluklarını konuşmak istiyoruz. Bu liglerin Eskişehirspor'a layık olmadığını düşünüyoruz. Üst liglerde, üst sıralarda, süper denilen ligde olması için elimizden gelen ne varsa ne gerekiyorsa yapmak için gece gündüz çalışacağız. Evet maalesef ki 5-6 yıldır Eskişehir için bir kanayan yara vardı. `Malum şehir´ diye adlandırdığımız şehir. Bunu da buradan ilan edelim yönetim kurulu olarak. Bu malum şehrin dosyası tamamen kapatılmıştır. Artık Eskişehirsporumuzun önünde `Trabzonspor borcu´ diye bir borç kalmamıştır. Tüm şehre, tüm camiaya, bizi sevenlere, bize destek olanlara, bize dua edenlere, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"PRENSİPTE ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULARLA SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"
Transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensipte anlaştıkları oyuncularla hemen sözleşme imzalamayı planladıklarını belirten Eskişehirspor Başkanı Koca, "Biz resmi olarak daha transfer tahtamızın yasağını yeni kaldırdık. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Bunlarla sözleşmeyi imzalayıp hazır olan arkadaşlarla bir an önce Hacettepe maçına çıkacağız. Çünkü puan kazanmamız gerekli. Puan kaybına tahammülümüz yok. Evet bugün çok neşeliyiz, çok mutluyuz ama çalışmak hiç bitmeyecek. Hep çalışacağız, hep çalışacağız, hep çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Çünkü zorlu bir süreçten geçeceğiz. Önümüzde 14 hafta var. Bu 14 haftada da en iyi sonuçlar alarak üst sıralarda tamamlamamız lazım. Önümüzdeki senenin de planını yapıp, inşallah önümüzdeki sezon Eskişehirspor'u şampiyonluğa oynatmamız gerekli diye düşünüyorum. Teknik direktörlerle görüşüyoruz. Eskişehirspor armasına, Eskişehirspor tarihine uygun teknik direktör arayışlarımız halen devam ediyor. Görüştüğümüz isimler de var. Birkaç gün içinde bu da netleşecek" diye konuştu.
TESİSLERDE MEŞALELİ KUTLAMA
Eskişehirspor´un 7 dönem sonra transfer yasağının kaldırılması taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Binlerce Eskişehirspor taraftarı soluğu tesislerde alırken, tezahüratlarda bulunarak meşalelerle kutlama yaptı.
TRABZONSPOR, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Trabzonspor, Eskişehirspor´dan yaklaşık 6 milyon liralık borcun nakit olarak ödendiğini sosyal medyadan duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eskişehirspor tesisinde toplanan taraftarlar
-Taraftarların slogan atmaları
-Kulüp binası önünde ve içinde sevinen taraftarlar
-Erkan Koca açıklama
-Meşalelerle kutlama yapan taraftarlar
-Trabzonspor Twitter paylaşımı
-Genel görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-02 00:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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