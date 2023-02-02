Transfer yasağı kaldırılan Eskişehirspor, iki futbolcuyla sözleşme imzaladı



ESKİŞEHİR,(DHA) Eskişehirspor, 7 dönemdir süren transfer yasağının kaldırılmasının ardından, orta saha oyuncusu Serdar Sudun ve sağ bek Tufan Kelleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor´un borçları nedeniyle 7 dönemdir bulunan transfer yasağı dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Yönetim, alacaklı oyuncularıyla görüşerek `borcu yoktur´ yazısı alırken, 2016-2017 sezonunda eski oyuncusu Erkan Zengin´i transfer ettiği Trabzonspor´a olan yaklaşık 6 milyon liralık borcu da nakit olarak ödedi. Transfer yasağının kalkmasının ardından Eskişehirspor 4 yıl aradan sonra ilk transferini gerçekleştirdi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Eskişehirspor eski Başkanı Nebi Hatipoğlu ve Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca katıldı.Törende orta saha oyuncusu Serdar Sudun ve sağ bek Tufan Kelleci ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, "Başkanımıza transfer masraflarını üstlendiği için çok teşekkür ediyoruz. 2008 yılında sizle beraber Eskişehirspor, Süper Lig'e çıkmıştı. Biz o zaman tribündeydik. Tribün liderliği yapıyorduk, tribünün önde gelen isimlerindendik. İnşallah Allah bana da, yönetim kuruluna da bu başarıyı nasip eder" dedi.

Transfer masraflarını karşılayan Eskişehirspor eski başkanlarından Nebi Hatipoğlu ise "Yıllardır kangren olmuş transfer tahtasının açılamaması durumu dün itibarıyla sona erdi. Eskişehirspor bugün hak etmediği yerde, 3'üncü Lig´de. Buradan artık daha dibe vuramayız. Düşebileceğimiz en kötü noktaya geldik. Zaten bir sıçrama yapmamız için dibi görmemiz lazımdı. Bence 3'üncü Lig de bizim dibimizdir. Buradan itibaren artık bir çıkış noktasına geçeceğiz. İnşallah, Eskişehirspor için bu bir dönüm noktası olacak ve Eskişehirspor, Süper Lig´e doğru olan serüvenine bugün başlayacak" diye konuştu. (DHA)

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2023-02-02 14:23:06



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