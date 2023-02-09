Annesinin emzirerek hayatta tuttuğu bebek, 62 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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ESKİŞEHİR, (DHA)HATAY´da deprem nedeniyle çöken binanın enkazı altında kalan 6 aylık bebek, arama kurtarma ekiplerince depremden 62 saat sonra çıkarılırken, Eskişehir´den desteğe giden İl Ambulans Servisi´nde görevli sağlık personellerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 aylık bebeği enkaz altında emzirerek hayatta kalmasını sağladığı öğrenilen annenin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Hatay´da deprem nedeniyle Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak´taki çöken binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, annesiyle birlikte enkaz altında kalan 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Annenin enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta tuttuğu öğrenildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Eskişehir´den desteğe giden İl Ambulans Servisi´nde görevli sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, daha sonra ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Enkaz altında sağ olan anneyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-09 00:03:06



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