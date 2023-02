Afet bölgelerinden ayrılan depremzedeler, Eskişehir´e ulaştı

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 şehirde yıkımın olduğu deprem bölgelerinden seyahat şirketlerinin ücretsiz taşıdığı depremzedeler, otobüslerle Eskişehir´e geldi. Kentte yakınları olmayanlar, Eskişehir Valiliği koordinesinde yurt ve otellere yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgelerden ayrılmak isteyenler, seyahat firmalarının ücretsiz servis otobüsleriyle Eskişehir´e geldi. Büyükşehir Belediyesi, şehirler arası otobüs terminalinde karşılama masası kurarken, dün yola çıkan 4 otobüs, kente ulaştı. Kayıt işlemlerinin ardından yemek ikram edilen depremzedeler, yakınlarının yanlarına yerleştirildi. Yakını olmayanlar ise otobüslerle Eskişehir Valiliği koordinasyonunda otel ve yurtlara götürüldü.

Adıyaman´dan gelen Ahmet Gültekin, 8´inci kattaki evlerinde depremi çok şiddetli yaşadıklarını söyledi. Eskişehir´deki yakınlarının yanına geldiklerini anlatan Gültekin, "Ben 8´inci kattaydım. Benim dairem şu an kullanılmaz halde. Adıyaman felaket. Adıyaman şu an bitmiş durumda, şehir kalmamış. Allah´tan, eşim ve kızım şehir dışındaydı. Diğer kızımla beraberdik. Kızımla kaldığımız için çok şükür kaybımız yok. İlçemizde 8-10 bina yıkıldı ama Adıyaman komple yıkıldı. Eskişehir´de kız kardeşim var. Evimden eşyalarımdan hiçbir şey alamadım. Gidecek yerimiz yok, evimiz yok. Mecburiyetten buraya kadar geldim" dedi.

'SADECE ÜZERİMİZDEKİLER VAR'

Eskişehir´e gelen depremzedelerden Malatyalı Emin Aydın da büyük afet yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Herkes can pazarı yaşıyor. Ölü sayısı çok. Hala göçük altında kalanlar var, çıkarılmayanlar var. Ulaşılamayan göçükler var. Sıra sıra valilik izniyle bırakılıyor. Tehlikeli olan göçükler çok fazla var. Kurtarıcıların da can güvenliği önemli. Herkes kendi derdine düştü. Sadece üzerimizdekiler var. Başka bir şeyimiz yok. Sadece üstümüzdekileri aldık ve çıktık. Deprem anını anlatamıyorum, yaşamak gerekiyor. Bir şey yapamıyorsun, kaçamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Ben kapının altında durdum. Eşim sağ elimde, kızım sol elimde durdu ama hareket edemiyoruz. Deprem 90 saniye kadar sürdü. Deprem biter bitmez dışarı çıktık" diye konuştu.

`SADECE PAPAĞANIMI ALDIM´

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş´tan Eskişehir´e gelen Mehmet Kuşoğlu ise ailesiyle yanlarına sadece papağanı alabildiklerini anlattı. Kuşoğlu, "Elbistan´dan geliyorum. Elbistan´ın çevresinin neredeyse hepsi bu hale geldi. Daha bina altından çıkamayanlar, bakılmayan yerler çok. Duyduğuma göre dün Rusya´dan geldi bir ekip. Girilmeyen çok ev var. Acımız çok büyük. Maraş´ın hemen hemen 3´te 1´i yok oldu. Evden hemen çıkamadık, panik halindeydik. Evin içinde dolaşırken çarpmışım kolumu. Evden de sadece kuşumu aldım. Başka bir şey alamadım. O da candır, kurtarmak istedim. Gözüm zaten başka bir şey görmedi. Yiyecek falan düşünemedik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

