Eskişehir'e gelen yaralı depremzedeler, tedaviye alındı



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremde, evleri hasar görerek yaralanan 20 kişi, kendi imkanlarıyla geldikleri Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedaviye alındı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, hastalardan 7 kişinin yoğun bakımda takip edildiğini söyledi. Depremzede yaralılardan Necmettin Şabanoğlu, sağ ayak dört parmağının kesildiğini belirterek, "Enkaz altından geldik, felaketin tam ortasından geldik. Üç kat bir oldu. İş yerlerim yerle bir oldu. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan iki depremden yaralı olarak kurtulan ve kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne gelen 20 kadar depremzede, tedaviye alındı. Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, depremzedeleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge, 20 hastadan 7´sinin yoğun bakım takip edildiğini belirterek, "Şu anda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 20 kadar hastamız var. Bunların 7 tanesi yoğun bakımda, geriye kalan 13 tanesi serviste. Ayrıca burada gerçekleşen de 2 tane doğumumuz var. Bebeklerimizin durumu iyi. Hastalarımızı ziyaret ettik, ihtiyaçlarını sorduk. Bu konuda notlarımızı aldık. Valiliğimizle birlikte koordine olarak bunları çözmek için çalışacağız. Hastaların genel durumları şu anda iyi. Yoğun bakımdaki hastalarımızın biraz daha takibe ihtiyaçları var. Servisteki hastalarımızın durumları iyi. Deprem sonrası tabii biraz sıkıntıları, üzüntüleri var. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

ENKAZDAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Hatay'daki deprem sırasında Antakya´daki evinin çöktüğünü ifade eden Necmettin Şabanoğlu, kız kardeşi Nesrin Şabanoğlu ile birlikte kendi imkanlarıyla evden ayrıldıktan sonra Eskişehir'e geldiklerini söyledi. Eskişehir Şehir Hastanesi´nde tedavisi süren Şabanoğlu, sağ ayak parmaklarını kaybettiğini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Enkaz altından geldik, felaketin tam ortasında geldik. Üç katlık ev bir oldu. İş yerlerim yerle bir oldu. Başımıza büyük bir felaket geldi. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Ben 57 yaşındayım daha önce böyle bir felakete şahit olmadım. Sallantı başladıktan sonra durur umuduyla önce bir süre hareket etmedim. Sonra 10 saniye sallandı. Devam etmeye başlayınca kaçmak zorunda kaldım. Kendimi öyle hissettim. Artık beni sağa, sola savurmaya başladı. Sonra merdivenin yarısına yetişmiştim ki bina komple çöktü ve ayaklarım enkazın altında kaldı. Kendi imkanlarımla kurtuldum. Kendi yeğenimin arabasıyla önce Hatay'da 4 hastane dolaştım. Maalesef hastanelerimiz yerle bir olmuştu. Hiçbir hastaya cevap veremeyecek durumdaydı. Serinyol Mustafa Kemal Hastanesi'ne geldim. Orada sadece alttan bir alçı yaptılar, başka imkanları yoktu. Benim gibi yüzlerce kişi vardı. Kendi imkanlarımla Adana Şehir Hastanesi'ne geldim. Orada ameliyat oldum, sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldim. Dört parmağım kesilmişti. Hocamız az önce kontrol etti. Baş parmağın da görev yapmadığını gördü ve onu da alacağını söyledi. Şu an ayağımın beş tane parmağı yok."

'ECELİMİN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Hatay´da yaşadığı ev deprem sırasında büyük hasar gören Yıldız Yükselyapar (74) ise yakınlarının yardımıyla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne getirildi. Tedavisi hastanede süren Yükselyapar´ın depremde kırılan sağ koluna ise platin takıldı. Deprem sırasında büyük korku ve endişe yaşadığını ifade eden Yükselyapar, "Hatay'dan geldim. Bu bir deprem değil, bir felaketti. Nasıl yatağımdan kalktığımı bilemiyorum. Sarsıntı beni duvardan duvara atmış. Kolumun biri sıyrılmış, bir kırılmış. Kendimi bir anda yerde buldum. Ecelimin geldiğini düşündüm. Epey zaman sonra çocuklarım gelip bana seslendiler. Damadım ve torunum beni kan revan içinde çıkardılar. Depremde kız kardeşim ve kocası, teyzem, gelini öldü. Kocamın tarafından çoğu kişi öldü. 2-3 gün de belediye otobüsünün içinde barındık. Sonra torunum Eskişehir´den gelip beni aldı. Sağ koluma platin takıldı omuzuma kadar. Sarsıntı beni duvardan duvara çarptı. Evimdeki bütün eşyalar dağıldı. Ben sadece dua okuyabildim, buna fırsat bulamadan ölenler oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-02-09 20:32:58



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