Hatay'da 2 kız kardeş, 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı



ESKİŞEHİR, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazından 14 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 kız kardeş, 129 saat sonra sağ çıkarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve belediye ekipleri, depremin vurduğu Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde çöken bir binada 2 kız kardeşin sağ olduğu tespit etti. Ekipler, 129 saat sonra 14 ve 15 yaşlarındaki Suriye uyruklu 2 kız kardeşi enkazdan sağ çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-11 14:37:36



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