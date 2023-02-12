Depremde ölen Özlem öğretmen ile kızı Azra, son yolculuklarına uğurlandı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-HATAY'nın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Özlem Al Meral ile 5 yaşındaki kızı Azra'nın cenazeleri, memleketleri Eskişehir'de toprağa verildi.

Reyhanlı ilçesindeki Hacı Senihe-Hasan Bahadırlı İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Özlem Al Meral'in, Antakya ilçesinde oturduğu Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak'taki evi depremde yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Meral ile kızı Azra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine getirildi. Ertuğrulgazi Mahallesi Hacı Mehmet Özel Camisi'ndeki namazın ardından anne ile kızının cenazeleri, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Özlem Al Meral ile kızından geriye sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-12 15:29:05



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