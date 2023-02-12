Depremde ölen Melike, gözyaşlarıyla toprağa verildi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ADIYAMAN´da deprem nedeniyle çöken apartmanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Besni İcra Müdürü Melike Arıyürek (28), memleketi Eskişehir´de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeyi kıldıran müftü vekili Dilaver , depremde ölenlerin şehit olduğunu belirterek, "Depremde ölenler hükmen şehittir. Rabbim şehit olarak katına almayı nasip etsin. O da vatanına, milletine hizmet ederken orada şehit oldu kızımız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman´ın Besni ilçesinde oturan İcra Müdürü Melike Arıyürek´in Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi Üzüm Kent sitesindeki apartmanı yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Arıyürek ise hayatını kaybetti. Adıyaman´daki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Arıyürek´in cansız bedeni memleketi Eskişehir´e getirildi. Kısa bir süre önce Adıyaman´ın Besni ilçesinde icra müdürü olarak göreve başladığı öğrenilen Melike Arıyürek için Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi´ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Ercan ve Deniz Arıyürek çifti ile diğer çocuklar Merve ve Elif gözyaşlarına boğulurken, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Arıyürek ailesinin yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan ve Eskişehirliler katıldı.

MÜFTÜ VEKİLİ: ŞEHİT OLDU KIZIMIZ

Cenaze namazını kıldıran Eskişehir Müftü vekili Dilaver Şahin, depremde hayatını kaybedenlerin `hükmen şehit´ olduğunu ifade ederek, "Biliyorsunuz ki depremde ölenler hükmen şehittir. Rabbim şehit olarak katına almayı nasip etsin. O da vatanına, milletine hizmet ederken orada şehit oldu kızımız. Rabbim inşallah onun şehitliğinin, onun güzelliğinin babasına, kardeşlerine, yakınlarına faydası olacak. O yönden de tesellimiz budur. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim şahitliğinizi de kabul eylesin" dedi. Melike Arıyürek, kılınan cenaze namazının ardından omuzda cenaze aracına taşınırken, Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-12 18:34:12



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