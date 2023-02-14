Depremzedeler için atölyede soba ürettiler



Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Turgut Reis ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin öğrenci ve öğretmenleri ile emekli öğretmenlerin bir araya geldiği atölyede; 1 günde yaklaşık 300 çadır ve konteynerlerde kullanılmak üzere soba üretildi. Sobaların acil ihtiyacı olan depremzedelere dağıtılacağını belirten Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, "Öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra 5 yıl önce emekli olmuş öğretmenlerimiz canla başla çalışarak soba üretti. Sobalar çadır ve konteynerlerde kolay kullanımı için tercih edilirken, üretime ihtiyaçlar tamamlanana kadar devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı´nın talimatı üzerine Eskişehir Turgut Reis ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için soba üretimine başlandı. Geçmiş yıllarda metal atölyesinde öğretmenlik yapmış kişilerin yanı sıra öğrenciler ve mevcut öğretmenlerin de bir araya gelmesiyle çalışmalara başlandı. 2 okulda kısa sürede depremzedeler için kurulan çadır ve konteynerlerde kullanılmak üzere sac malzemeden sobalar üretildi. Atölyelerde üretilen yaklaşık 300 sac soba, deprem bölgesine gönderildi.

'TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANANA KADAR ÜRETİM SÜRECEK´

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, emekli, öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiği atölyede depremzedeler için canla başla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Eskişehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde soba üretiminin, ihtiyaçlar tam olarak karşılanana kadar süreceğini kaydeden Özata, "Metal İşleri Bölümü öğretmeni olarak ben ve alan şefi arkadaşlarımızla bir toplantı yaparak soba imalatına hemen başlamamız gerektiğini, orada üşüyen insanlara bir nebze de olsa faydamız olur, diye düşünerek atölyemizde soba imalatına başladık. Bugün akşam 170 sobamızı tamamlayarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza teslim etmek için hazırlıyoruz. Burada, okulumuzdaki metal teknolojisi bölümünden, diğer bölümlerden hatta emekli olmuş öğretmenlerimiz bile bizim çağrımıza kulak verdiler ve insani bir görev olarak görerek okulumuza gelip soba imalatında çalışıyorlar. Bizim inancımız büyük. Ne yapıyorsak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemiz için yapıyoruz. Biz bu sobaların üretimine bakanlığımız 'dur' diyene kadar devam edeceğiz" dedi.

'KALIN MALZEME KULLANILDI'

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Yaşar Gürbüz Sarıbaş da ürettikleri sac sobaların kullanımı kolay olduğu için deprem bölgesinde tercih edildiğini söyledi. Hızlı çalışarak ellerinden geldiğince depremzedelere yardımcı olmak istediklerini belirten Sarıbaş, "Ürettiğimiz sobalar küçük boyutlu olup çadırlarda kullanılmaya çok elverişli. Üstte 1 ve önde 2 kapağı var, üstten ve önden destekleme yapılarak kolayca yakılabilir. Üretimde Metal Teknolojisi Alanı öğretmenlerimizin dışında makine, makine model, endüstriyel otomasyon, döküm bölümlerinden öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz çalışıyor. Sobada kullanılan malzeme 0,9 milimetre DKP çelik sac. Izgarasını ve üst kapağını 1,5 milimetre kalınlığında sacdan yaptık. Çünkü o bölümler daha yüksek ısıya maruz kalacağı için ve üzerine tencere ya da su ısıtmak için bir kap konulur, düşüncesi ile daha dayanıklı olması amacı ile kalın malzeme kullandık. Ebatları 32 santime 32 santim ve yüksekliği 50 santimdir" diye konuştu.

`KEŞKE ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELSE´

Kurulan atölyede çalışmak için gönüllü olan emekli öğretmen Sadık Güven de 5 yıl sonra yeniden okula dönüp, depremzedeler için çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Güven, "Gelmemiz gerekiyordu, geldik. Söylenecek tek kelime bu. Başka ne yapabilir ki bir insan? Bunu ben çalışma olarak görmüyorum. Tamamen bir Yardım. Arkadaşlarımızın çalıştıklarını duyunca geldik. `Gelmemi isterseniz gelirim?´ dedim, onlar da `Gel´ dediler. Elimizden gelen bu, keşke daha fazlası gelse" dedi.

Emekli öğretmenlerden Yüksel Elmacı da "Ben daha dün emekli oldum. Yardım ihtiyacını duyunca duramadım evde. Geldim, arkadaşlarıma yardım ediyorum. Her işe yardım ediyorum. Keşke daha fazla bir şeyler yapsak. Şu anda sobaya ihtiyaçları olduğu için buna koşuşturuyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Turgut Reis ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal atölyelerinde üretilen 300'e yakın sac soba, kamyonlara yüklenerek soba borularıyla birlikte deprem bölgesine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-02-14 10:55:03



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