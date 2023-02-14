Cezaevine ait prefabrik evler, deprem bölgesine gönderiliyor



ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait Dutluca yerleşkesindeki 450 yatak kapasiteli prefabrik evlerin deprem bölgesine gönderileceği açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yardım TIR'larının yanı sıra Adalet ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ile AFAD'ın iş birliğiyle açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin barındırılması için hazırlanmış, henüz hiç kullanılmamış olan Dutluca yerleşkesindeki prefabrik evlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı.

'EŞYALARIMIZ SIFIR DURUMDA'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 450 yatak kapasitesine sahip prefabrik evlerin kısa sürede gönderileceğini belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için arkadaşlarımızla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Göndereceğimiz prefabrik evlerde eşyalarımız sıfır durumda. 4 ve 6 kişilik odaları bulunuyor. Dutluca yerleşkemizdeki prefabrik evlerin sökülme işlemleri başladı. Yakında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkacaklar" dedi.

Prefabrik evlerde tuvalet ve banyonun yanı sıra sıcak su için de elektrikli termosifonlar bulunuyor. Engellilere özel tuvaletlerinde bulunduğu evlerde, ısı yalıtımlı odalar ile kalorifer petekleri de yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-14 15:19:47



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