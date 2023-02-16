Eskişehir´de depremzedeler için 200 koli ilaç toplandı



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Sanayi Odası ve Eskişehir Eczacı Odası iş birliğiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihtiyacı karşılamak için ilaç temin kampanyası başlatıldı. Kısa sürede 200 koli ilaç toplanırken, sınıflandırılarak kontrol edildikten sonra deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Eczacı Odası iş birliğinde, deprem bölgesinde acil ihtiyacı karşılamak amacıyla ilaç temin kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda soğuk zincire tabi olmayan, deforme olmamış, ambalajı bozulmamış, son kullanma tarihi geçmemiş ilaçlar toplandı.

Eskişehir Sanayi Odası Danışmanı Bekir Şahin Tütüncü, 200 koliye ulaşan ilaçların sınıflandırılarak bölgedeki sağlık birimlerine iletileceğini belirtip, "Eskişehir Sanayi Odası olarak Eskişehir Eczacı Odası ile ortak bir kampanya düzenledik. İlimiz merkezinde bulunan belli başlı muhtarlıklarına bu duyuruları yaptık. Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası üyelerine yine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan fabrikalarda çalışan tüm personele duyurular yaptık. Evlerde, iş yerlerinde; ihtiyaç fazlası, miadı geçmemiş, halen kullanılır durumda olan ilaçları muhtarlıklara ya da Eskişehir Sanayi Odası´na bıraktıkları takdirde biz bunları hemen Eczacı Odası'na intikal ettiriyoruz. Burada gerekli incelemeler titizlikle yapılıyor. Bilirkişiler tarafından değerlendirilerek ilaçlar deprem bölgelerine süratle sevk ediliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2023-02-16 17:11:26



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