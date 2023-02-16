Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi



ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehirspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen tüm depremzede çocukları, Fabrika Futbol Okulu´nda ücretsiz olarak eğitime alacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından, bölgelerinden tahliye edilen depremzedeler Eskişehir´de ayrılan misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. TFF 3'üncü Lig 1´inci grup ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim, kentteki depremzede çocuklarına ücretsiz olarak tesislerinde futbol eğitimi verileceğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinden şehrimize gelmiş ve gelecek olan bütün çocuklarımızı, Fabrika Futbol Okulumuzda, alanında uzman eğitmenlerimizle sağlanacak tüm futbol malzemeleri ile birlikte hiçbir karşılık beklemeden eğitim almaya davet ediyoruz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-16 17:18:58



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