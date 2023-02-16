Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi

DHA

Eskişehirspor´dan depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi


ESKİŞEHİR, (DHA) - Eskişehirspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen tüm depremzede çocukları, Fabrika Futbol Okulu´nda ücretsiz olarak eğitime alacaklarını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde yıkıma neden olan depremlerin ardından, bölgelerinden tahliye edilen depremzedeler Eskişehir´de ayrılan misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. TFF 3'üncü Lig 1´inci grup ekiplerinden Eskişehirspor'da yönetim, kentteki depremzede çocuklarına ücretsiz olarak tesislerinde futbol eğitimi verileceğini açıkladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinden şehrimize gelmiş ve gelecek olan bütün çocuklarımızı, Fabrika Futbol Okulumuzda, alanında uzman eğitmenlerimizle sağlanacak tüm futbol malzemeleri ile birlikte hiçbir karşılık beklemeden eğitim almaya davet ediyoruz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-02-16 17:18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de depremzedeler için 200 koli ilaç toplandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de depremzedeler için 200 koli ilaç ...
Eskişehir'de depremzedeler için "Afet Psikolojik Destek Polikliniği" oluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzedeler için "Afet Psikolojik ...
Orman yangınlarına müdahale için üretilen "taşınabilir havuz" depremzedelere hizmet verecek
YEREL HABERLER Orman yangınlarına müdahale için üretilen ...
Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili 2'si tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'de parkta bir kişinin öldüğü kavgayla ...
(Görüntülü) ESKİŞEHİR&#039;E GELEN 108 DEPREMZEDE ÖĞRETMENEVİNE YERLEŞTİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİŞEHİR'E GELEN 108 DEPREMZEDE ...
Malatyalı depremzede: Gözümüzün önünde binalar yıkılıyordu
YEREL HABERLER Malatyalı depremzede: Gözümüzün önünde binalar ...
ETO, Hatay Kırıkhan'daki depremzedelere çadır zemininin yalıtımı için malzeme gönderdi
YEREL HABERLER ETO, Hatay Kırıkhan'daki depremzedelere çadır ...
Eskişehir'de depremzedeler için "Umut Market" hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de depremzedeler için "Umut Market" hizmete ...
Eskişehir'den iki meslek lisesi Hatay'da günlük 12 bin kişilik yemek veriyor
YEREL HABERLER Eskişehir'den iki meslek lisesi Hatay'da günlük 12 ...
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgesine prefabrik bina gönderecek
YEREL HABERLER Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı deprem bölgesine ...
Cezaevine ait prefabrik evler, deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Cezaevine ait prefabrik evler, deprem bölgesine ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELER İÇİN ATÖLYEDE SOBA ÜRETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELER İÇİN ATÖLYEDE SOBA ÜRETTİLER
Depremzedeler için atölyede soba ürettiler
YEREL HABERLER Depremzedeler için atölyede soba ürettiler
Eskişehir'de 2 öğrenci harçlıklarını depremzedeler için bağışladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 2 öğrenci harçlıklarını depremzedeler ...
Eskişehir'de yaşayan Afgan ve Özbek asıllı vatandaşların yardımları deprem bölgesine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de yaşayan Afgan ve Özbek asıllı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.