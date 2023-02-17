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Eskişehir´den depremin yıktığı Kahramanmaraş´a bin kişilik prefabrik ev

DHA

Eskişehir´den depremin yıktığı Kahramanmaraş´a bin kişilik prefabrik ev


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ait Dutluca yerleşkesindeki yaklaşık bin yatak kapasiteli ve aralarında sağlık birimi ile idari binası bulunan prefabrik evler, depremde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş´a gönderilecek. Söküm ve taşıma işlemlerinin 10 günde tamamlanması beklenen prefabrik evlerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yakınındaki alana kurulacağı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yardım TIR'larının yanı sıra Adalet ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ile AFAD'ın iş birliğiyle açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin barındırılması için hazırlanmış, Dutluca yerleşkesindeki prefabrik evlerin depremzedelere gönderileceğini açıkladı. Aralarında sağlık birimi ve idari binanın da yer aldığı 12 kadar bloktan oluşan prefabrik evlerin söküm ve taşıma işlemlerinde sona gelindi. Prefabrik bloklar tek tek sökülürken, Kahramanmaraş´a götürülmek üzere TIR´lara yükleniyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yaklaşık bin kişi kapasiteli prefabrik evlerin söküm işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve kısa sürede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yakınında belirlenerek, hazır hale getirilen alana kurulacağını söyledi. Kapasitesi bin kişiye kadar çıkarılabilen binalarda 4 ve 6 kişilik oda, tuvalet ve banyonun yanı sıra sıcak su için de elektrikli termosifonlar bulunuyor. Engellilere özel tuvaletlerinde bulunduğu evlerde, ısı yalıtımlı odalar ile kalorifer petekleri de yer alıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-02-17 11:16:32

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