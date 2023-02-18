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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Şenol T. yönetimindeki 26 AFR 149 plakalı otomobil, aynı yöne giden Yılmaz G.'nin kullandığı 01 VP 440 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Metehan Çaylak (23) ve Mehmet Zayıf (35) hayatını kaybetti, yaralanan Şenol T. ve Erkan U. (40) ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-18 10:36:01



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