Eskişehir'de polis ve oğlunun öldüğü kazada tutuklu sanığa tahliye



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polis memuru Ercan Sarı ve oğlu Yakup Efe Sarı'nın (19) hayatını kaybettiği, eşi Zeynep Sarı ile kızı Elif Zeycan Sarı'nın yaralandığı kazanın ardından tutuklanan, hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan, yurt dışı yasağı tedbiriyle tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl Kasım ayında Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Efe Sarı'nın kullandığı 10 F 6761 otomobil, Onur Cihan yönetimindeki 26 ADZ 133 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ercan Sarı, hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybederken, eşi Zeynep, kızı Elif Zeycan ve sürücü olan oğlu Yakup Efe Sarı ile hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı Zeynep ve Yakup Efe Sarı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Elif Zeycan Sarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif ticari aracın sürücüsü Onur Cihan ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Efe Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onur Cihan ise tedavisinin ardından tutuklandı.

`KAFA KAFAYA ÇARPIŞMAMAK İÇİN DİREKSİYONU TARLAYA KIRDIM´

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Onur Cihan, kazada babasını ve kardeşini kaybeden Elif Zeycan Sarı ile taraf avukatları katıldı. Kazayla ilgili savunma yapan sanık Cihan, "Bir süt fabrikasında gıda teknikeri olarak çalışıyordum. Kaza günü Han ilçesindeki köylere numune toplamaya gitmiştim. O gün Seyitgazi-Eskişehir yolunda yokuşu çıkıyordum, bu sırada önüme diğer araç çıktı. Aracı gördüğümde aramızda 5 metreden az mesafe vardı. Ben kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu tarlaya doğru sol tarafa kırdım. Diğer araç da sağa kırınca çarpışarak savrulduk. Ben de böyle bir kaza olmasını istemezdim. Kazada ben de yaralandım. Keşke onlara değil bana olsaydı. Kafa kafaya çarpışsaydık belki sonuçları daha ağır olacaktı. Yaralanan ve ölenler için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Kazada yaralanan Elif Zeycan Sarı ise "Kaza anını hatırlamıyorum. Ben şoför koltuğunun arkasında oturuyordum. Hızımızı bilmiyorum ancak hızlı olmadığımızı düşünüyorum. Babam emniyet mensubu olduğu için hız konusunda bizi sürekli denetler ve uyarırdı. Kazadan sonra gözümü hastanede açtım. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Onur Cihan'ın yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-02-22 14:41:43



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