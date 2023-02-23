Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın kurtarılamadı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, tramvayın çarptığı Sevim Gür (78), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Gür'e, İbrahim E. (27) yönetimindeki tramvay çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gür, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim Gür, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-02-23 10:16:59



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