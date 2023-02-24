Eskişehir'de tramvayın kadına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Sevim Gür'ün (78), tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 22 Şubat'ta, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Gür'e, vatmanlığını İbrahim E.´nin (27) yaptığı tramvay çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Gür, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın Gür'e çarptığı ve çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-02-24 12:01:18



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