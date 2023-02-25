Eskişehir'e gelen depremzede ailelerin çocukları için valilikte nikah töreni



ESKİŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'tan deprem sonrası Eskişehir'e gelen Erdoğan ve Bulut ailelerinin kentte yaşayan çocukları Nazlı Erdoğan ile Aykut Bulut, valilik binasındaki nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören Erdoğan ve Bulut aileleri, Eskişehir'de yaşayan çocukları Nazlı Erdoğan ve Aykut Bulut'un yanına geldi. Nişanlı olan çiftin nikah töreni, Eskişehir Valiliği'nde yapıldı. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak yaptı.

Vali Ayyıldız, genç çifte mutluluklar dileyip, "Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli yaşanan ve birçok ilde etkisi hissedilen deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aziz Türk milletimize de başsağlığı diliyorum. Kıyılacak olan bu nikahın gençlerimiz başta olmak üzere onların kıymetli ailelerine, tüm sevdiklerine ve aziz Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabb'im gençlerimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. Bir yastıkta ihtiyar, iki cihanda da bahtiyar olsunlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2023-02-25 13:04:10



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