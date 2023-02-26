Uyuşturucu operasyonunda anahtarlık şeklinde tabanca da ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucunun yanı sıra 6 tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile 50 adet fişek ele geçirild
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen K.K, B.E, N.E ve S.K. yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 0,80 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 6 tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile 50 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen K.K. ile B.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, N.E. ile S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-02-26 11:34:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.