Dronla tespit edilen drifte 45 bin lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, otomobille kavşakta drift yaptığı anları dronla tespit edilen O.B.'ye 45 bin 659 lira ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el koyuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nce Odunpazarı ilçesinde yapılan havadan dron destekli trafik denetimde sürücünün, kavşakta otomobille drift yaptığı belirlendi. Polis ekiplerinin durdurduğu sürücü O.B.'ye, 45 bin 659 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el koyuldu. Ayrıca O.B. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2023-02-28 16:36:14
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