Beyzanur, 3 kadının bıçaklı saldırısında yaralandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, 3 kadının bıçaklı saldırısında karnından darbe alarak yaralanan Beyzanur A. (25), hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Beyzanur A., iddiaya göre, yolda yürürken yanına gelen 3 kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Beyzanur A., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Beyzanur A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis de şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2023-02-28 17:04:31



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