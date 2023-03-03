Eskişehir´de EYT kuyruğu



Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Eskişehir Sosyal Güvenlik Kurumu önünde emekli olmak isteyenler, başvuru işlemleri için uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT´ye ilişkin kanun, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eskişehir´de emeklilik işlemlerini başlatmak isteyenler ise Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu. Kanunu uzun süredir beklediklerini ve artık emekli olacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yüksel Erdoğan, "Çok iyi oldu. Mutluyuz. Yaklaşık 5 yıldır emekli olmak için bekliyordum" dedi.

Kuyrukta bekleyenlerden Fatma Bayraktar da "6 yıldır emekli olmak için bekliyordum. Çok mutluyum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hakkımız olanı aldık. Allah razı olsun" diye konuştu. EYT'yi, 5,5 yıldır beklediğini anlatan Serpil Uçarer ise bundan sonra çocuklarıyla mutlu bir hayat geçirmek istediğini ifade etti. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN

2023-03-03 11:21:56



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