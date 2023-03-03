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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehirli kadınlar, depremzedeler için örüyor

DHA

Eskişehirli kadınlar, depremzedeler için örüyor


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de örgü atölyesi bulunan Sema Doyran öncülüğünde, aralarında depremzedelerin de yer aldığı yaklaşık 500 kadın, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için kazak, yelek, bebek battaniyesi, bere ve eldiven örüyor.
Örgü atölyesi bulunan Sema Doyran, depremzedelere kıyafet üretmek için bazıları evde, 500 kadar kadını bir araya getirdi. Depremin ardından kente gelenlerin de aralarında olduğu kadınlar öğretmenevinde atölye kurdu. Kadınlar, dağıtılan ip ve şişlerle deprem bölgesine gönderilmek üzere kazak, yelek, bebek battaniyesi, bere ve eldiven örmeye başladı. Sema Doyran, ilk etapta 1200 parça giysi ördüklerini, bunları Hatay´a göndereceklerini söyledi.
Kurulan atölyenin yanı sıra sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşanların da kargoyla ördükleri kıyafetleri gönderdiğini anlatan Doyran, "İlk parti 1000-1200 parça ürünümüz bugün Hatay'a yola çıkacak. Bugün de depremzedelerle birlikte onların da vakit geçirebileceği bir etkinlik olsun istedik. Kazaklar, hırkalar, bere, bebekler için battaniyeler ördük. Bayram için de küçük çocuklar için bayramlıklar öreceğiz. Biz oradaki süreci takip edeceğiz. Aynı zamanda çocuklar için oyuncaklar, uyku arkadaşları da örüyoruz. Örgü ören kadınlarımızın arasında depremzedeler de var. Örgünün terapi yönü var. Onların da bir şeylerle oyalanması lazım. Onların da gönüllerine dokunmak, iyi gelmek istiyoruz. Sosyal medya hesabımız sayesinde Türkiye'nin her yerinden bize gönderiyorlar" dedi.
DEPREMZEDEDE ÖRÜYOR
Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesindeki depremde evleri hasar görünce eşi ve çocuklarıyla kente gelip öğretmenevine yerleştirilen Cennet Çelik de atölyede deprem bölgesinde kalanlar için örgü örüyor. Aklının halen deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Çelik, "Depremden biraz uzaklaşmak için Eskişehir´e geldik. Çocuklarım burada okula başladı. Bize de çok iyi bakıyorlar. Bende boş durmamak için depremzedeler için kurulan örgü atölyesine katıldım. Bölgede ihtiyacı olan bebekler için yelek örüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2023-03-03 14:51:50

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