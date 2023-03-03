Kurdukları sitelerle, araç sigortası yaptırmak isteyen 1288 kişiyi 5 milyon lira dolandırmışlar (2)

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22 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 4 ilde, kurdukları internet siteleri üzerinden sahte araç sigortası yaparak 75 şehirde 1288 kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheliden 22´si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)

2023-03-03 21:30:31



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