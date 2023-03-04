Tüfekle polisi yaralayan kablo hırsızı, adliyeye sevk edildi

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, yaklaşık 1 ton enerji nakil kablosu çalan, yakalanacağını anlayınca aracında intihara kalkışıp, tüfekle rastgele ateş açınca bir polis memurunu kolundan yaralayan Arif Ö., adliyeye sevk edildi.
Odunpazarı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde 3 ayrı enerji kablosu hırsızlığının şüphelisi olan Arif Ö., dün, kullandığı 61 KL 608 plakalı minibüsle Eskişehir-Ankara kara yolunda polis uygulama noktasındaki ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ne kadar takip edilen Arif Ö., ara sokakta karşı yönden gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu durmak zorunda kaldı. Yakalanacağını anlayan Arif Ö., aracının kapılarını kilitleyip yanındaki tüfeği çenesine dayadı ve intihar edeceğini söyledi. Arif Ö., müzakereci polis ikna etmeye çalıştığı sırada camdan havaya ateş etti. Saçmalardan biri polis memurunu sol kolundan hafif yaraladı. Polis memuru olay yerindeki ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Arif Ö., jandarma ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-04 13:41:34
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