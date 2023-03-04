Tüfekle polisi yaralayan kablo hırsızı tutuklandı (2)

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'HIRSIZLIK' VE 'TAKSİRLE YARALAMA'DAN TUTUKLAMA

Eskişehir'de, yaklaşık 1 ton enerji nakil kablosu çalan, yakalanacağını anlayınca aracında intihara kalkışıp, tüfekle rastgele ateş açarken, 1 polis memurunu kolundan yaralayan Arif Özcan (41), sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' ve 'taksirle yaralama' suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2023-03-04 15:19:36



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