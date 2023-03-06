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Tuğçe´yi öldüren sevgilisine ömür boyu hapis istemi

DHA

Tuğçe´yi öldüren sevgilisine ömür boyu hapis istemi


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de sevgilisi Tuğçe Can'ı (25) 13 bıçak darbesiyle öldüren Onur Kaya (22), hakkında hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 
Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan Bekir ve Emine Can çiftinin 3 çocuğundan, yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, geçen 12 Ocak´ta ikiziyle Yenibağlar Mahallesi'nde kaldıkları dairenin apartman girişinde, üniversite öğrencisi sevgilisi Onur Kaya'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından fare zehri içen Kaya, polis ekiplerince yakalanırken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 2 gün tedavi gördü. Hastaneden taburcu edilerek gözaltına alınan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kaya, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandı.
`BIÇAKLADIKTAN SONRA BAŞINA TAŞLA VURMUŞ´
Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, katil zanlısı Onur Kaya hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 5 sayfalık iddianameyle Eskişehir 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede Onur Kaya´nın yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can´ı 3´ü öldürücü olmak üzere sırtından ve göğsünden 13 kez bıçakladığı, boğazını kestiği, yerdeyken de başına defalarca taşla vurduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, katil zanlısı Onur Kaya hakkında kadına karşı, tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca şantaj suçlamasıyla da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
CEZA CAYDIRICI VE SOSYAL ADALET AÇISINDAN VAZGEÇİLMEZ
Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, kadın cinayetlerinde verilecek cezanın caydırıcı ve sosyal adalet açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Ölen maktulün kadın olduğu cinayetlerde, erkek failin caydırıcı bir ceza ile cezalandırılmasının suç siyaseti ve ceza adaletiyle, sosyal adalet açısından elzem olduğu, caydırıcı cezaların verilmemesi halinde bu suçlarla mücadele etmenin olanaksız hale geldiği ayrıca kamuoyunda ve sosyal yaşam anlamında yanlış ve gerçekçi olmayan değerlendirmelere sebebiyet verdiği, somut olayımızda şüphelinin maktüle karşı şantaj suçu ile birlikte kasten öldürme suçunun nitelikli halini 3 kez (tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek) aynı eyleminde işlediği dosyadaki deliller kapsamında anlaşıldığından sevk maddeleri ile cezalandırılması iddia ve talep olunur" ifadelerini kullandı.
KENDİSİNE FARE ZEHRİ ENJEKTE ETMİŞ
İddianamede, cinayetin ardından kaçan zanlı Onur Kaya'nın eczaneden insülin iğnesi ile fare zehri aldığı, daha sonra iğne ile fare zehrini kendisine kaldığı otelde enjekte ettiği, ekmek bıçağı ile bileklerini kestiği sırada ise polis ekiplerince yakalandığı belirlendi. İddianamede katil zanlısı Onur Kaya'nın ev arkadaşı T.U.Y'nin tanık ifadesine de yer verilirken, sanığın kesici aletlere karşı merakının olduğunu ve Tuğçe Can'ı 'fotoğraflarını annene yollarım' diyerek tehdit ederek şantaj yaptığı bilgisine yer verildi.
Katil zanlısı Onur Kaya´nın yargılanmasına 11 Nisan´da Eskişehir 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlanacak. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-03-06 13:15:28

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