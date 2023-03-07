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Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

DHA

Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor


ESKİŞEHİR, (DHA) - Türkiye'nin olimpik yüzme branşlarında ilk dünya şampiyonluğunu elde eden milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi kota puanı toplama yarışları için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Boyacı, "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları´nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Orada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, ülke için 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı toplama niteliği taşıyan dünya serisi yarışları hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İngiltere´nin Sheffield şehrinde 16-19 Mart tarihlerinde yapılacak olan Citi Para Swimming World Series 2023 yarışlarına katılacak olan milli sporcu, çalışmalarına Eskişehir´de devam ediyor. Türk Paralimpik Yüzme Milli Takımı Antrenörleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu ile Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu´nda antrenmanlarını sürdüren Boyacı, Türkiye´yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Başarılı olabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Boyacı, "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik Oyunları´nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Orada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. 2024 yolunda 16-19 Mart tarihlerinde yapılacak olan Citi Para Swimming World Series 2023 yarışlarında da en iyi sonuçları almak için yoğun şekilde çalışıyoruz. 2024 Paris Oyunları'nda ülkemize yeni başarılar, yeni gururlar yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
PORTEKİZ´DE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMIŞTI
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası 50 metre S5 kategorisi sırt üstü yarışında muhteşem bir performans gösteren Sümeyye Boyacı, Türkiye´nin olimpik yüzme branşlarında 41.58´lik dereceyle ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir DHA
2023-03-07 16:12:55

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