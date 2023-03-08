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Helikopteri yönlendirirken şehit olan Albay'ın acı haberi, Eskişehir'deki ailesine verildi

DHA

Helikopteri yönlendirirken şehit olan Albay'ın acı haberi, Eskişehir'deki ailesine verildi


Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu´nun (50) acı haberi, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasına ulaştı. Şehit Adalıoğlu'nun anne ve babasının evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı´nda görevli olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, bir süre önce iki büyük depremle yıkıma uğrayan Kahramanmaraş´ta görevlendirildi. Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı´nda bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak üzerinde oturan babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu´na, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çelik ile Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Adalıoğlu çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Adalıoğlu´nun evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehit Adalıoğlu´nun cenazesi, bugün öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2023-03-08 01:10:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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