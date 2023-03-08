KAHRAMANMARAŞ'ta, kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu´nun (50) acı haberi, Eskişehir'de yaşayan anne ve babasına ulaştı. Şehit Adalıoğlu'nun anne ve babasının evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı´nda görevli olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, bir süre önce iki büyük depremle yıkıma uğrayan Kahramanmaraş´ta görevlendirildi. Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havalimanı´nda bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eskişehir´in Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak üzerinde oturan babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu´na, Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çelik ile Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi. Gözyaşlarına boğulan Adalıoğlu çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Adalıoğlu´nun evinin olduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.Şehit Adalıoğlu´nun cenazesi, bugün öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)Görüntü Dökümü:
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-Şehit ailesinin evine asılmış Türk bayrağı
-Evin bulunduğu sokak
-Evin önünde bekleyen ambulans
-Şehit pilotun fotoğrafları
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-08 01:12:49
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.