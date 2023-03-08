Eskişehir´de kadın sağlık çalışanlarına izin verildi, görevini erkekler devraldı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 42 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 350 kadın sağlık personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle izinli sayılırken, onların yerine nöbeti erkek sağlık çalışanları devraldı.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 42 istasyonda 71 ambulans ve yaklaşık 700 personel ile 7 gün 24 sağlık hizmeti veriyor. Acil vakaya ulaşma süresi 5 dakikanın altında olan başhekimlik ve bağlı birimlerde çalışan sağlık personelinin yüzde 65´ini kadınlar oluştururken, ambulans sürücülerinin yüzde 8´i, motosiklet ekiplerinin ise yüzde 30´u kadınlardan oluşuyor. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle son 5 yıldır farklı bir uygulama ile personelin bu özel gününü kutluyor.

ÇİÇEK VERİP, GÖREV BAŞINA GEÇTİLER

Her 8 Mart´ta kadın sağlık personeline izin verilirken, nöbetleri gönüllü erkek çalışanlar devralıyor. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´nde görevli doktor, acil tıp teknisyeni, paramedik ve ambulans sürücüleri, bugün de 350 kadar kadın personelin görevli olduğu istasyonlara karanfillerle gidip günü kutladı. Ardından da bugün için tüm görev ve nöbetleri devraldı. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevli paramedik Fatih Habip Yılmaz, kadın sağlık çalışanlarına 1 günlük jest yaptıklarını ifade ederek, "Eskişehir İl Ambulans Servisi ailesi olarak bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nde kadın personellerimizin nöbet tutmamaları için, erkek personeller olarak nöbeti biz teslim aldık. Onların evlerinde aileleri ile vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Acil tıp teknisyeni Hicran Duman, 5 yıldır aynı uygulamanın sürdüğünü ve Kadınlar Günü'nde aileleriyle birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Erkek personellerimiz bugün bizi çalıştırmayarak, ailelerimiz ile vakit geçirmemiz için olanak sağlıyorlar. Bu Eskişehir'de 5 yıldır uygulanan bir sistem. Bu yüzden erkek personellerimize ve Başhekimimiz Veli Görkem Pala'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Paramedik Gülşah Kaya da kadınlar gününde izin yaptıklarını anlatarak, "8 Mart'ta kadınlar olarak çalışmıyoruz. Erkek personellerimiz bizden nöbeti devralıyorlar. Biz de ailemizle, sevdiklerimizle birlikte 8 Mart'ı evimizde geçiriyoruz. Bunun için erkek personellerimize ve başhekimimize teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-03-08 11:22:35



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