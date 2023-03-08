Şehit Pilot Albay Adalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu (50) memleketi Eskişehir´de toprağa verildi. Sevim Adalıoğlu, cenazede gözyaşları içinde şehit eşini, "Ben onsuz ne yapayım ? Ah Oğuz yaktın beni. Ah ben seni ne çok severdim" sözleriyle uğurladı.

Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı´nda görevli olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, bir süre önce emekliliğini doldurduğu için dilekçe verdi. 6 Şubat´ta Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından ise emeklilik dilekçesini dondurduğu öğrenilen pilot albay Adalıoğlu, gönüllü olarak Kahramanmaraş deprem bölgesine gitti. Adalıoğlu, dün saat 21.45 sıralarında helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit oldu.

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu´nun cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı´nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin´in da katıldığı törenin ardından uçakla memleketi Eskişehir´e getirildi. Şehit Adalıoğlu için Reşadiye Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye annesi Lütfiye, babası Bekir, ağabeyi İsmail, kız kardeşi Dilek, çocukları Atahan ve Gökhan, eşi Sevim Adalıoğlu´nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Pilot Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Eskişehir Ak Parti milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Reşadiye Camii´ndeki öğle namazının ardından şehit Adalıoğlu´nun cenaze namazı kılındı. Şehit Adalıoğlu´nun Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri tören mangası tarafından omuzlarda taşınırken Sevim Adalıoğlu, şehit eşini gözyaşlarıyla uğurladı. Tabutuna sarıldığı Adalıoğlu´nun ardından giden Sevim Adalıoğlu, "Bana olan oldu, ben onsuz ne yapayım ? Ah Oğuz yaktın beni. Ben sensiz ne yapayım aşkı. Ah ben seni ne çok severdim. Benim kocam burada yatıyor. Ne olursun kalksın" diye gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu´nun cenazesi Vişnelik Hava Şehitliği´nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-03-08 14:53:14



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