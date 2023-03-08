AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Depremin zararı tahmin edilenin, hayal edilebilenin de ötesinde



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma neden olan depremlerin tahmin ve hayal edilenden çok fazla zarar verdiğini ifade ederek, "Yüzlerce, binlerce insan hayatlarını, evlerini, geçim kaynaklarını kaybetti. Acil yardıma ihtiyaçları var. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üye ülkeleri, afetin birinci gününden itibaren Türkiye'ye yardım sağlıyorlar. Avrupa Birliği şimdiye kadar en büyük arama kurtarma operasyonunu da mümkün olduğunca fazla hayatı kurtarmak için gerçekleştirdi" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli, 46 binden fazla vatandaşın hayatına mal olan depremlerin ardından zor koşullar altında, sorunlarla boğuşan kadınların sesini duyurmak amacıyla 'Afet ve Kadın´ konulu panel düzenledi. Sanat ve Kültür Sarayı´nda (Opera) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen panele CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, akademisyenler, kadın örgütleri, ulusal-uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Eskişehirli kadınlar katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, afetlerden kadınların daha çok etkilendiği ve bu konuda özel önlemler alınması gerektiğini belirtmek için paneli düzenlediklerini söyledi. Büyükerşen, "Afetlerdeki arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerinde, toplumsal cinsiyet rollerinin bir kenara bırakıldığı ve kadın ile erkeklerin bir dayanışma içinde beraber çalıştığı görülmektedir. Afetlerde kadınlar arama kurtarma faaliyetlerine katılmakta, ilk yardım ekipmanlarının ve ayni yardımların afetzedelere dağıtılmasında görev almaktadırlar; ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde yardımların ne şekilde ve kimlere dağıtılacağına karar veren komiteler erkeklerden oluştuğundan, kadınlar dağıttıkları bu yardımlardan ne yazık ki yeterince yararlanamamaktadırlar. Bir diğer ifadeyle kadınlar yardımların dağıtımında görev alırken, bu yardımların nasıl dağıtılacağı konusundaki planlama çalışmalarında karar verici, üst düzey yönetici veya lider görevlerini üstlenememektedirler. Bunlara ek olarak kadınların risk yönetimi süreçlerine ve yardımların paylaştırılmasında alınacak karar süreçlerine dahil edilmeleri, afet sonrası can güvenliklerinin sağlanması adına cinsel saldırı, taciz ve insan kaçakçılığının önüne geçilmesine yönelik önlemlerin alınması ve mahremiyet, sağlık ve hijyenle ilgili ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin tahmin ve hayal edilenden çok büyük zararlar verdiğini söyledi. Binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Meyer-Landrut, "Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutlarken aklımızda yaşamını kaybedenler ve depremden etkilenen 11 şehir var. Zarar tahmin edilenin çok üzerinde. Binlerce insan canlarını, binlerce insan evlerini kaybetti. Bildiğiniz üzere AB ülkeleri de yardım sağlamaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler 1750 kişiden fazla arama kurtarma ekibi ve 111 arama kurtarma köpeği ile Türkiye´deydi. Sağlık ekipleri geldi, sahra hastaneleri kuruldu. Medikal yardımlar başta olmak üzere ayni yardımlar sağlandı. Bizler koordinasyon içinde sağlık, suya erişim, barınma ve gıda gibi destekler sağlıyoruz. Tabi daha fazlasını yapmak gerekiyor. Türkiye´ye sağladığımız destek ve dayanışma devam edecek. AB Konseyi adına bir donörler konferansı yapılması çağrısında bulundu. Bu konferansta yardımları koordine etmek ve daha fazla katkıda bulunmak amaçlanıyor. Türkiye´ye elimizden geldiğince desteğimiz sürecek" ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Afşin Yurdakul´un moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2023-03-08 23:12:42



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