Muayene odasının girişine yazılar yazan aile hekimine soruşturma



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi´ndeki muayene odasının girişindeki monitöre `Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938´ ve `Giderlerse gitsinler 2022´; duvardaki panoya ise `Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?´ yazan Dr. Senem Keser hakkında İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Aile Sağlığı Merkezi´nde görevli 15 yıllık doktor Senem Keser, muayene odasının üzerindeki monitöre `Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938´ ve `Giderlerse gitsinler 2022´; duvardaki panoya ise `Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?´ yazdı. Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No´lu Şube Başkanı İbrahim Akar, aile hekimi Keser´in yazdıklarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Akar, paylaşımının altına ise Eskişehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığı´nı etiketleyerek, 'Burası Eskişehir´de bir Aile Sağlık Merkezi. Kapıda Dr. Senem Keser ismi yazıyor. Ekrandaki ifadeden kasıt Cumhurbaşkanımız, tahtadaki yazı depreme dair provokasyon değil mi? Devletin sağlık merkezinde bu nasıl olur? Yetkilileri göreve davet ediyorum' yazdı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Alanönü Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Senem Keser hakkında, monitör ve panodaki yazılar ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2023-03-10 12:22:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.