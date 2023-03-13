Güvercin çaldığı evin sahibini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'de çatıdan güvercin çaldığı sırada karşılaştığı ev sahibi Hüseyin Pınar'ı (44) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Neşat Tür (19) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'taki tek katlı evde oturan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Pınar, geçen yıl 10 Aralık'ta güvercinlerinin bulunduğu çatıdan sesler duydu. Terasa çıkan Pınar, kümesteki güvercinleri çalmak için elinde demir makasla gelen Neşat Tür ile karşılaşınca kavga çıktı. Neşat Tür, tabanca ile Pınar'a ateş edip, kaçtı. Hüseyin Pınar hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ise yakalanıp, tutuklandı. Neşat Tür ile gözaltına alınan 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Neşat Tür hakkında Hüseyin Pınar'ı 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

'OLAY GÜNÜ EVDEYDİM, SUÇSUZUM'

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Neşat Tür ile taraf avukatları katıldı. Burada savunma yapan Tür, "Kimseyi öldürmedim. Hüseyin Pınar'ı da tanımam. Olayın olduğu gün evimin karşısında oturan yengem çağırdı. Gidip, onda oturdum. Sohbet ettik, çay içtik. Daha sonra evime gittim. Bunların saat kaç gibi olduğunu hatırlamıyorum. Evde odun olmadığı için dışarıdan alıp yaktım ve uyudum. Olay günü evdeydim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Neşat Tür'ün tutukluluk halinin devamına karar verİp, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-03-13 11:25:13



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