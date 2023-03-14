İranlı Reza, evinde bıçaklanarak öldürüldü; 6 Afgan gözaltına alındı (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir´de İran uyruklu Reza Feyza´yı (52) oturduğu evde bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu şüpheliler Muhammed İsrar K., Zemar Z., R.K. (16) ve Mohammad Bais G. tutuklandı. Şüphelilere kaçmalarında ve saklanmalarında yardım ettiği belirlenen Shah Ahmed N. ve Sultan Sangari M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-14 16:33:02
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