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İranlı Reza, evinde bıçaklanarak öldürüldü; 6 Afgan gözaltına alındı (2)

DHA

İranlı Reza, evinde bıçaklanarak öldürüldü; 6 Afgan gözaltına alındı (2)


4 KİŞİ TUTUKLANDI
Eskişehir´de İran uyruklu Reza Feyza´yı (52) oturduğu evde bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Afganistan uyruklu şüpheliler Muhammed İsrar K., Zemar Z., R.K. (16) ve Mohammad Bais G. tutuklandı. Şüphelilere kaçmalarında ve saklanmalarında yardım ettiği belirlenen Shah Ahmed N. ve Sultan Sangari M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-14 16:33:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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