Site girişindeki merdiven korkuluğunu 2 dakikada çalıp, kaçtılar; o anlar kamerada



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, hırsızların, bir sitenin bahçe girişindeki 3 metrelik merdiven korkuluğunu söküp, çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Site yöneticisi Mesut Tercan (68), "2 motosiklet ile 6 kişi geliyor ve 3 kişi sökme işlemini yapıyor. Sadece 2 dakika içerisinde söküp, götürüyorlar" dedi.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Arısoy Sokak'taki bir sitenin önüne 2 motosiklet ile gelen 6 kişiden 3'ü, bahçe girişindeki 3 metrelik merdiven korkuluğunu yerinden söküp çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden site yöneticisi Mesut Tercan, polise haber verdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'2 DAKİKA İÇERİSİNDE SÖKÜP, GÖTÜRÜYORLAR'

Mesut Tercan, hırsızlık olayının 13 Mart'ta 12.30 sıralarında yaşandığını belirterek, "Görüntülere göre; 2 motosiklet ile 6 kişi geliyor ve 3 kişi sökme işlemini yapıyor. Sadece 2 dakika içerisinde söküp, götürüyorlar. 3 metre civarında alüminyum merdiven korkuluğuydu. Site sakinlerimizin pazara gidiş-gelişlerinde tutunarak kolayca inip, çıkmalarına yardımcı olmak için yaptırmıştık. Kamera kayıtlarını polise götürdük. Kameramız biraz uzak olduğu için şahıslar fazla belli olmuyor. 5-6 yıl önce 1800 liraya yaptırmıştık. Şu anda 5 bin lira civarında bir maliyeti vardır. Sökerken etrafındaki mermerlerde kırılmış" dedi.

Sitede oturan Mustafa Yüksel (80) de "Bunu niye çalıyorsun yahu? Buna hurdacı ne kadar para verecek ki? 100 lira bile vermez" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2023-03-16 11:25:28



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