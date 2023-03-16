Doktorun yara bandı, haplı mikro resim sergisi; eserler büyüteçle görülebiliyor



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru'nun, 'Mikro Tıp Ressamlığı ve Mikro Ressamlık' tekniğiyle yara bandı, hap ve kabak çekirdeği gibi objelere yaptığı, büyüteçle görülebilen eserlerden oluşan ilk kişisel sergisi 'Hafif Neşter', Eskişehir'de sanatseverlerle buluştu. Doğru, "Eserlerimi, çıplak gözle yapıyorum. Fakat sanatseverler eserlerimin hepsini büyüteçle izleyebiliyor" dedi.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru, 4 yaşından beri ilgilendiği resim sanatında 2015 yılından itibaren 'Mikro Tıp Ressamlığı ve Mikro Ressamlık' tekniğiyle çalışmaya başladı. Pirinç tanesi, incir çekirdeği, tahta muayene çubuğu, yara bandı, tıraş bıçağı, madeni para, hap, poşet çay, makarna, kabak çekirdeği gibi objelere büyüteçle görülebilen resimlerle kurşun kalem ucuna heykel yapan Doğru, 'Hafif Neşter' ismini verdiği ilk kişisel sergisini, Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açtı.

'MİKRO RESİMLERİ 7 SENEDİR YAPIYORUM'

Eserleri, gözlük veya büyüteçli mekanizma kullanmadan yaptığını anlatan Doğru, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hem kendi kişisel sergimi açmış oldum, hem de Eskişehir'in cumhuriyet tarihinde ilk mikro sergi açılmış oldu. 4 yaşımdan beri resim yapıyorum. Mikro resimleri son 7 senedir yapıyorum. Eserlerimi yaparken büyüteçli bir mekanizma kullanmıyorum, çıplak gözle yapıyorum. Fakat sanatseverler eserlerimin hepsini büyüteçle izleyebiliyor. 'Neden mikro resim?' şeklinde çok soru alıyorum. Büyüteçle bakılan boyut, insanın duygu ve düşüncelerini 180 derece değiştirebiliyor. Benim de mikro resme geçmemin sebebi aslında bu. Dünya çapında ünlü mikro sanatçıları ilk keşfettiğimde aynı şeyleri hissetmiştim. Örneğin basit bir kahve fincanı çizimi bende kahveye karşı çok farklı duygular uyandırmıştı. Bunu bir de mesleğim olan tıpla birleştirince çok daha farklı kapılar açtı. Yani mikro boyuta hem mesleğimden dolayı hem de insanlara küçücük bir şeyde farklı bir kapı açabilmek için mikro boyutta çalışıyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE BENİM BİLDİĞİM 2 KİŞİYİZ'

Türkiye'de bu işi yapan 2 kişi olduğunu belirten Doğru, "Sulu boyanın ve akriliğin tutunduğu her zeminde çalışabilirim. Tıraş bıçağı, makarna, poşet çay, para, hap, tahta muayene çubuğu, yara bandı, pirinç tanesi üzerine resimler yaptım. Bir eserin yapılma süresi ortalama 5 saat. 13-14 saat süreni de var. 5 dakika çiziyorsam 10 dakika dinleniyorum ya da ertesi gün devam ediyorum. Türkiye'de benim bildiğim, takip ettiğim kadarıyla düzenli olarak resim yapan 2 kişiyiz. Dünyada da 30-35 kadar ileri derecede bu sanatı yapan insan var. Benim 7 senede ürettiğim 650'ye yakın mikro resim ve heykelim var. Yaklaşık 4,5 yıldır doktorluk ihtisasımı yapıyorum ve 7 senedir de mikro resim yapıyorum. Dolayısıyla hangisi hangisini geliştirmekte katkı sağlıyor diye soracak olursak öncelikle mikro resim mesleğimi, sonrasında mesleğim mikro resmi geliştiriyor diyebilirim" diye konuştu.

Sergiyi gezen sanatseverler, Doğru'nun eserlerini büyüteçle inceledi. Sergi, 26 Mart'a kadar gezilebilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2023-03-16 12:14:40



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