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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şubat ayındaki trafik kazalarında 152 kişi hayatını kaybetti

DHA

Şubat ayındaki trafik kazalarında 152 kişi hayatını kaybetti


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, şubat ayında 33 bin 318 trafik kazası meydana gelirken, 17 bin 948 kişi yaralandı, 152 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 2 ayında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 337´ye yükseldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, şubat ayına ilişkin trafik kazası verilerini paylaştı. Türkiye genelinde 116´sı ölümlü, 11 bin 553´ü yaralanmalı, 21 bin 649´u hasarlı olmak üzere toplam 33 bin 318 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 17 bin 948 kişi yaralandı, 152 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 2 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 337´ye çıktı. Şubat ayında en çok kaza trafik kazası İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa´da meydana gelirken, en az kaza ise Ardahan, Bayburt ve Hakkari oldu. Şubatta 12 bin 776 sürücü de alkollü olarak araç kullanırken yakalandı. Denetimlerde 545 bin 581 trafik cezası uygulanırken, 51 bin 522 araç ise trafikten menedildi.
Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı:
"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-03-16 13:15:01

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