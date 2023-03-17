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Hayvansever Aysun´un çenesini kıran sanığa 10 ay hapis cezası

DHA

Hayvansever Aysun´un çenesini kıran sanığa 10 ay hapis cezası


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Bekar´a (42) saldırıp çenesini kırdığı suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sabih Bozok (54), iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip, 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti.
Eskişehir´de oturan 3 çocuk annesi Aysun Bekar, oğlu Arda (17) ve arkadaşı Beyza Yerlikaya (27) ile 2021 yılı haziran ayında sokak hayvanlarını beslemek için gittiği Odunpazarı ilçesinin kırsal Akpınar Mahallesi'nde, orada hayvanları beslemesini istemeyen Sabih Bozok´un saldırısına uğradı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Bekar´ın çenesinde 2 kırık tespit edildi. Geçirdiği ameliyatın ardından çenesine platin takılan Aysun Bekar, tedavisinin ardından taburcu oldu. Sabih Bozok ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı´nca hazırlanan iddianameyle Sabih Bozok hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İddianamede, Aysun Bekar´ın çenesindeki kırıklar nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında artırılması talep edildi.
10 AY CEZA ALDI
Davanın karar duruşmasına taraftar ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sabih Bozok, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme, Sabih Bozok´a iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle `kasten yaralama´ suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hapis cezasını 6 bin lira para cezasına çevirip 10 eşit taksitle ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık Bozok´a, Aysun Bekar´ın oğlu Arda´ya yönelik kasten yaralama suçundan ise 5 taksitle 1500 lira para cezası verdi. Sabih Bozok´un eşi Ayşegül Bozok ise `hakaret ve tehdit´ suçlarından beraat etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2023-03-17 11:31:54

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