Eskişehir'de DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)-ESKİŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde kentteki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-03-17 14:31:54
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