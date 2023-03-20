Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi

DHA

Dört şehirdeki kızıl geyik av ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´in yanı sıra Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya´da toplam 20 kızıl geyik avlanmasına yönelik ihale, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı´nın başvurusu üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi´nce iptal edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü, Eskişehir´de 15, Afyon´dan 2, Kütahya´dan 1 ve Denizli´den 2 olmak üzere toplam 20 kızıl geyiğin, avlanması için geçen yıl eylül ayında ihale düzenledi. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma işlemi için Afyonkarahisar İdare Mahkemesi´ne başvurdu. Mahkeme ihalenin hukuka uygun olmadığını belirterek iptal kararı verdi. Mahkeme kararında, "Bu haliyle Bern Sözleşmesi´nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulmadığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu ihale işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi
`CİNAYETTİR, HUKUKA AYKIRIDIR´
Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin iptal kararıyla birlikte 20 kızıl geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu söyledi. Av. Yapıcı, "Ekolojik dengenin bir unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerin öldürülmesi her ne kadar `kira´ olarak belirlense de aslında cinayettir ve hukuka aykırıdır. Avrupa´nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma anlaşması olan, Bern Sözleşmesinde, korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlattırılması açıkça hukuka aykırıdır. Daha önce bu dört ilde av ihalelerinin yürütme durdurma kararını almıştı. Bu sefer ise kararın iptali ile hayvanlar yaşadıkları alanlarda avlanmaktan kurtuldular" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-03-20 13:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini bıçaklayan sanıkla onu engellemek isteyen gencin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayan sanıkla onu engellemek isteyen ...
Savcı, eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Ahmadi için 22 yıla kadar hapis istedi
YEREL HABERLER Savcı, eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Ahmadi için ...
Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü açacak TEI-TF6000 bu yıl çalıştırılacak
YEREL HABERLER Milli Muharip Uçak için yerli motor üretiminin önünü ...
Anadolu Üniversitesi, Hatay'da depremzede çocuklara destek oluyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi, Hatay'da depremzede çocuklara ...
Eskişehir Sanayi Odasınca "2023 Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu" hazırlandı
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odasınca "2023 Ekonomik Durum ve ...
Felçli kocasının yerine kahvehane işleten kadın iki yıldır ocakçılık yapıyor
YEREL HABERLER Felçli kocasının yerine kahvehane işleten kadın iki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.