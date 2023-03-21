Eskişehir'de '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu

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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 1000 fidan toprakla buluşturularak, '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu.

İnönü İlçesi Dutluca mevkiindeki törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, depremde şehit veren farklı meslek gruplarının temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve Eskişehir'de konaklayan depremzede aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan dualardan sonra 10 dekarlık alanda karaçam, sedir ve yapraklı türlerden 1000 fidan toprakla buluşturularak '6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı' oluşturuldu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2023-03-21 13:18:49



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