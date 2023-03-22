Eskişehir'de 3 katlı binada yangın



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de girişi iş yeri olan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi´ndeki 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Giriş katı iş yeri olan ve üstteki 2 kullanılmayan daireden oluşan binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangın tüm çatıyı sardı. Trafik ekipleri Hasan Polatkan Caddesi´ni trafiğe kapatırken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. Çatıdaki yangın kontrol altına alınırak itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında burnundan yaralanan itfaiye eri ambulansta ayakta tedavi edildi.

Binanın girişindeki iş yeri sahibi Hatice Çubuk, çatıdan yükselen dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi. Yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Çubuk, "Yangını görünce itfaiyeye haber verdik. Onlar gelene kadar da binanın çatısı tutuştu. Yangın çatıdan çıkmış. Bu tamamen çatıda başlayıp yayılan bir yangın. Üst katlar boş, daire sahibi 15 günde bir gelip kağıt getiriyordu. Sadece çatının yandığını biliyoruz" dedi.

Polis ve itfaiye ekiplerince yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-03-22 13:31:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.