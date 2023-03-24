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Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 27 tutuklama

DHA

Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 27 tutuklama


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27´si tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Evlerine yapılan baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1172 uyuşturucu hap, 772 gram esrar, 440 gram bonzai, 266 gram metamfetamin, 3 tabanca ve 46 fişek ve 2´si pompalı, 3 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27´si tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2023-03-24 11:26:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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