Eskişehir´de 2 dükkan yangında kullanılamaz hale geldi



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de bir işyerinde çıkan ve yandaki dükkana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 dükkan kullanılmaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada büyüyen yangında alevler bitişikteki dükkana da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 2 işyerindeki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 2 dükkan yanarak kullanılmaz hala geldi. Arka sokaktaki bir dükkanın çatısında ise hafif hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-03-26 22:39:15



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