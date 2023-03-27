Eskişehir´in Akbaş cinsi çoban köpeklerine Belçikalı eğitmen



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de akademisyen ve köpek yetiştiricisi Serkan Berber´in davetiyle Türkiye´ye gelen Belçikalı köpek eğitim uzmanı Vic Wilms (80), Akbaş cinsi çoban köpeklerine temel itaat eğitimi vermeye başladı. Köpeklerle vakit geçirip incelemeler yaptığını belirten Wilms, "Akbaş çoban köpekleri verilen temel itaat eğitiminin yanı sıra uygulanacak farkı eğitim metotlarıyla uyuşturucu veya patlayıcı arama köpeği olabilir. Koku alma ve takip etme içgüdüleri sayesinde de arama-kurtarma köpeği olarak da eğitilebilir" dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. öğretim üyesi Serkan Berber, çiftliğinde yetiştirdiği Akbaş cinsi çoban köpeklerinin eğitimi için Belçika'da yaşayan köpek eğitimi uzmanı Vic Wilms'ı Türkiye'ye davet etti. Berber'in Akbaş çoban köpeklerinin bulunduğu Karagözler Mahallesi'ndeki çiftliğine gelen Wilms, köpeklere yürü, otur, yat, kalk, bekle komutlarından oluşan temel itaat eğitimi vermeye başladı. Çiftlikte köpeklerle vakit geçirip inceleme yapan Wilms, Akbaş cinsi köpeklerin özgür yaşama alışkın ve çok çalışkan olduklarını kısa sürede fark ettiğini söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN ERKEN YAŞTA EĞİTİME BAŞLANMASI'

Akbaş cinsi köpeklerin sadece çoban köpeği olamayacağını söyleyen Wilms, "Köpeklerin eğitimindeki ilk zamanlar benim için çok zor oldu. Çünkü bu köpekler özgür yaşayan köpeklerdi ve ben bir yabancı olarak onların bu özgürlüklerini eğitimde komutlar ile kısıtlıyordum. Şu anda artık bana alıştılar ve eğitim daha kolaylaştı. Köpek eğitiminde benim metodum her bir köpekle günde 2-3 defa 10'ar dakika çalışma şeklinde. 12 gündür verdiğim eğitimde de aynı metodu izledim. Köpeği daha yoğun çalıştırdığımda, aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaktan zevk almıyor. Eğitimde yetişkin köpeklerle de yavru köpeklerle de çalıştık. Yetişkin köpeklerin eğitiminde en önemli başlangıç basamağı olan, gezdirme ipi ile yanımızda uyumlu bir şekilde yürüme eğitimini çalıştık. Sonrasında otur, yat ve bekle komutlarını çalıştık. Aynı eğitimi yavrularla da çalıştık. Akbaş ırkı köpekleri evinizde, bahçenizde besleyebilirsiniz. Kendinize arkadaş olarak yetiştirebilirsiniz ya da koruma köpeği olarak eğitebilirsiniz. Farklı bir eğitim ile uyuşturucu veya patlayıcı arama köpeği olabilir. Koku alma ve takip etme içgüdüleri sayesinde de arama-kurtarma köpeği olarak da eğitilebilir. Çünkü dışarıda dolaşırken toprak altındaki tarla farelerine tepki verdiklerini gördüm. Önemli olan bu eğitimlerin erken yaşta başlaması ve uzun sürelere yayılarak mesafe kat edilmesidir" ifadelerini kullandı.

`TEPKİLERİNİ GÖREBİLMEK İÇİN EN ÜST SEVİYEDE ÇALIŞMA YAPIYORUZ´

Akademisyen ve köpek yetiştiricisi Serkan Berber, Akbaş cinsi köpeklerin ABD'de 1970 yılından bu yana 'en iyi sürü bekçi ve alan koruma köpeği´ ödülünü aldığını söyledi. Ancak Akbaş cinsi köpeklerin sadece çoban köpeği olarak kalmaması için Belçikalı köpek eğitimi uzmanı Vic Wilms ile ortak bir çalışma başlattıklarını belirten Berber, "Alman çoban köpekleri sadece çoban köpeği olmanın çok ötesine geçmişler. Aynı şekilde Belçika çoban köpekleri de arama-kurtarma çalışmalarında kullanılıyorlar. Bizim köpeklerimiz eğitim açısından ne durumda olduğunu görebilmek için Belçikalı Vic Wilms ile ortak çalışma yapıyoruz. Köpeklerin eğitilebilirlik durumlarını, algılarını, tepkilerini en üst seviyede görebilmek için çalışma yapıyoruz. Temel itaat eğitimi dediğimiz en basit olarak yürü, otur, yat, kalk, bekle gibi komutlarla başladık ve atla, zıpla gibi komutlarla devam ediyoruz. Neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Köpeklerin eğitime tepkilerini gördük. Bu işi devamlı yapacak olursak çok ciddi mesafe kat edebileceğimizi, bu köpek ırkı ile gördük" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2023-03-27 11:42:24



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