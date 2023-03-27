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Kurye, motosikletini çalan hırsızı üzerine atlayıp yakaladı; o anlar kamerada

DHA

Kurye, motosikletini çalan hırsızı üzerine atlayıp yakaladı; o anlar kamerada


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de kurye olan Suat Aktaş (27), iş yeri önündeki motosikletini çalan Arif A.´yı kovalayıp üzerine atlayarak yakaladı. Arif A. polise teslim edilirken, Aktaş´ın hırsızı yakalama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Alaç Sokak´ta iş yeri bulunan Suat Aktaş, önceki gün bir müşterinin sipariş ettiği tost paketini almak için içeri girdi. Bu sırada anahtarını motosikletin üzerinde bırakan Aktaş, aracının çalıştırıldığını duydu. Dışarı çıktığında ise tanımadığı bir kişinin motosikleti çaldığını gördü. İsminin Arif A. olduğu öğrenilen, şüphelinin peşine düşen Aktaş, Arif A.´yı yaklaşık 200 metre kovalayıp üzerine atladı. Aktaş, Sakarya Caddesi´nde yere düşen hırsızlık şüphelisi Arif A.´yı yakalayıp, polise haber verdi.
Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan Arif A. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Arif A.´nın motosikleti çaldığı ve Aktaş´ın üzerine atlayıp yakaladığı anlar ise caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'BİRİSİ ŞAKA YAPIYOR ZANNETTİM'
İş yerini kısa bir süre açtığını ve motosikletinin kapısından çalındığını belirten Suat Aktaş, "Dükkanı yeni açtık. Hem tost hazırlıyorum hem de kendim motosikletimle götürüyorum paketleri. Motorum dükkanın önünde duruyordu. Götüreceğim paketim de hazır olmak üzereydi. Paketi alıp çabucak çıkmak için motorun anahtarını üzerinde bıraktım, içeriye girdim. Tostu paketliyordum, o sırada anahtarı motorun üzerine koyduğumu sokağın başından biri görüyor. Ben içeri girdiğim sırada koşarak geliyor. Tam motora binip çalıştırınca ben de birisi şaka yapıyor zannettim. Kafamı kapıdan uzattım, hiç tanımadığım birisini gördüm. O da beni görür görmez hemen gaza bastı, ben de motorun arkasındaki çantanın lastiklerinden tuttum. O sırada tost da elimde kalmıştı. Tostla birlikte lastikleri çekerek arkasından koştum. Dengesini kaybettirmeye çalıştım. Elimdeki tostu da kafasına attım. Sokağın sonuna doğru lastiğin biri koptu. Tuttuğum lastiği bırakmadığım için yerde biraz sürükledikten sonra o da dengesini kaybetti, motorla birlikte caddeye doğru yere düştü. Daha sonra kaçmasın diye ben de üstüne atladım, polislerin gelmesini bekledim" dedi.
`ŞAŞIRDIM, GÜPEGÜNDÜZ HİÇ BEKLEMİYORDUM´
Çevredekilerin kavga olduğunu düşünerek önce kendisine tepki gösterdiğini anlatan Aktaş yaşananları şöyle anlattı:
"Zor zapt ettim. Kaçmaya çalışınca bayağı boğuştuk. En son cüzdanın yere düşürünce onu aldım. Esnaf ve kurye arkadaşların çoğu ile de tanışıyoruz. Onlar da geldi ve köşeye sıkıştırdık, polisin gelmesini bekledik. Yoksa yine de kaçabilirdi. Üzerine ilk atladığımda onu dövüyorum zannettiler, gelip tepki gösterdiler. Ama sonrasında ben, 'Hırsız, motorumu çalıyor´ dediğimde hemen onlar da polise ihbar etti. Sonra polis geldi, gözaltına aldı. Yani ben de şaşırdım. Güpegündüz hiç beklemiyordum. Normalde sokaktan geçenler oluyor, esnaf arkadaşlarımız da var ama o sırada sokakta kimse yoktu, buralar bomboştu. Dizim şişti, parmaklarım yaralandı. Hırsızdan şikayetçi oldum."
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-03-27 15:50:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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