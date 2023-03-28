Eskişehir´de 3 ev sahibine `fiyatları etkileme´ soruşturması

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de internetten verdiği kiralık ev ilanında 'fahiş fiyat' artışı yaptığı tespit edilen 3 ev sahibi hakkında `fiyatları etkileme´ suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir´de internet üzerinden verilen kiralık ev ilanlarını incelemeye aldı. 3 ev sahibinin fahiş fiyatla kira ilanı verdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında `fiyatları etkileme´ suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2023-03-28 16:21:38



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